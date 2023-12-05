Член правительства Чечни предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата»

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата». Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Представители обеих команд едва не подрались в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Во время празднования первого гола своей команды игрок «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален.

Футболисты и персонал «Спартака» и «Ахмата» устроили перепалку во время ухода в подтрибунное помещение на перерыв. Как сообщает источник, ситуацию подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях». В итоге противоборствующие стороны начали договариваться на разборку после игры. При этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут. Благодаря действиям Даудова, который спустился в подтрибунное помещение, удалось уладить вопросы с представителями московской команды. Перед второй 45-минуткой он обратился к обеим командам с примирительной речью.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

Ранее футболиста «Ахмата» осудили за прыжок в сторону Абаскаля.