Губерниев: Вяльбе думает, что сейчас 1849 год, а это не так

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о взаимоотношениях с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что и он сам, и Вяльбе помогают лыжному спорту.

«Мы с ней двигаем лыжный спорт вперед. Зачем сейчас я буду вспоминать какие-то моменты? Она работает на своем месте, я — на своем. Мы оба приносим пользу лыжным гонкам и отечеству. Просто Елена Валерьевна периодически думает, что сейчас 1849 год, эпоха Николая Павловича Романова и его шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа — а это не так», — констатировал Губерниев.

Заочный конфликт между Вяльбе и Губерниевым продолжается несколько лет. Знаменитая лыжница упрекает комментатора в любви к эпатажу и шоу, в свою очередь, Губерниев критиковал Вяльбе за резкие высказывания и за то, что интерес к лыжным гонкам, в сравнении с биатлоном, невысок. Вместе с тем журналист поддержал главу ФЛГР, когда ее не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Губерниев назвал главную проблему Абаскаля.