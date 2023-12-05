Губерниев рассказал, верит ли, что CAS признает Валиеву невиновной

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о недавней победе фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при России в Москве. В интервью «Газете.Ru» он похвалил ее за то, что она продолжает карьеру и развивается во многих областях, заметив при этом, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее делу до сих пор нет.

«Мне кажется, она пока не может прийти в себя до конца, потому что решения Спортивного арбитражного суда до сих пор нет. Она молодец, она выступает, развивается во многих областях, не только в спорте. Было бы странно предполагать, что она сейчас абсолютно спокойна, с учетом того, что вопрос о ее и нашей чемпионской медали подвешен. И она переживает, и я переживаю, и все болельщики.

Верю ли я, что ее могут признать невиновной? Это разговоры в пользу бедных. CAS — последняя инстанция, ему решать. Я к этому отношусь умозрительно. Кто-то говорит: что-то должно произойти, и нас допустят до соревнований. Это логика людей, которые говорят вместо слова «заключительный» или «последний» слово «крайний». Что, у нас все теперь язычники или летчики? Только улыбаюсь на это», — сказал Губерниев.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет заключение не позднее февраля 2024 года.

Ранее Губерниев заявил, что не осуждает смену атлетами спортивного гражданства.