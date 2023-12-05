Гвардиола считает, что «Ман Сити» вновь станет чемпионом АПЛ в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность в очередном чемпионстве своей команды. Его слова передает The Straits Times.

«Реальность такова, что мы пропускаем много голов, но мы не допускаем много моментов, и это хороший знак.

Если вы спросите меня, то, учитывая то, как мы сыграли против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», у меня ощущение, что мы выиграем Премьер-лигу. Но это всегда сложно. Учитывая форму «Астон Виллы» в этом сезоне, нас ждет сложная игра. Мы знали об этом и раньше. Сейчас тоже знаем», — сказал Гвардиола.

С 2016 года Гвардиола возглавляет «Ман Сити». Под его руководством английский клуб пять раз выигрывал чемпионат страны, два раза — Кубок страны и столько же раз Суперкубок. В сезоне-2022/23 «Ман Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ман Сити», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На одно очко больше у идущего вторым «Ливерпуля». Возглавляет чемпионскую гонку «Арсенал» (33 очка).

Ранее «Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», отыгравшись за две минуты.