Валуев: Америку поглотят, удел развращенных народов — подчиняться и растворяться

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев согласился с мнением главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом, заявившим, что команда Хабиба Нурмагомедова может полностью захватить США. Слова Валуева передает Sport24.

«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на местах. Дана прав. Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов — подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют. Правда россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую», — заявил Валуев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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