Губерниев о смене атлетами спортивного гражданства: я даже Пугачеву слушал и буду слушать

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о смене российскими атлетами спортивного гражданства в условиях запрета выступать на международной арене. В комментарии «Газете.Ru» он сказал, что нормально к этому относится, и констатировал, что люди пытаются создать для себя комфортные условия, сравнив спортсменов с уехавшими за границу артистами, признанными в России иностранными агентами.

«Я нормально к этому отношусь. Я даже Аллу Пугачеву слушал, слушаю и буду слушать. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Поэтому если люди выбрали себе путь-дорогу, то это их путь и жизнь. Если брать некоторых музыкантов, артистов, мне с ними что раньше, когда они в России жили, детей крестить не нужно было, что теперь — тем более. Но разве я при этом не могу послушать песню «Поворот»? Тем более, что ее поет Александр Кутиков, прекрасный артист. Мы можем называть иноагентами лидеров тех или иных групп, но я напоминаю, что «Машина времени» и «Аквариум» — это все-таки коллективы», — заметил Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Губерниев заявил, что Игры дружбы не могут быть альтернативой Олимпиаде.