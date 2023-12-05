Губерниев поддержал выступление россиян на международных турнирах в нейтральном статусе

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что не видит в этом ничего страшного, выразив возмущение словами олимпийских призеров, которые выступают против нейтрального статуса.

«Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе — тем более, мы уже были нейтральными на трех Олимпиадах. Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам. То есть, вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным — что, не надо? И причем так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трех Олимпиадах, напоминаю», — сказал Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Губерниев заявил, что МОК пытается зарабатывать за счет России.