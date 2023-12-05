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Российский игрок «Вашингтона» объяснил, почему не получается стабильно набирать очки

Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов: где-то стоит потянуть одеяло на себя

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Официальный сайт НХЛ

Российский форвард Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, почему у него не получается стабильно набирать очки, отметив, что он является командным игроком, передает «Спорт-Экспресс».

«Я стараюсь играть в командный хоккей. Где-то стоит, наоборот, на себя одеяло чуть-чуть потянуть во время игры, придержать шайбу, — но немножко стесняюсь это делать», — сказал Кузнецов.

В текущем сезоне Кузнецов провел 19 матчей, набрав девять (4+5) очков.

В прошлом матче «Вашингтона» против «Вегаса» Кузнецов был по ходу игры переведен в четвертое звено, а в конце встречи перестал появляться на льду. «Вашингтон» уступил со счетом 1:4.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решил не включать Кузнецова на матч регулярного чемпионата против «Аризоны». Встреча между «Вашингтоном» и «Аризоной» пройдет 5 декабря. Команды выйдут на лед в 5:00 по московскому времени. В последний раз команды встречались 20 января 2023 года. В том матче «Вашингтон» победил со счетом 4:0, а Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин упустил возможность приблизиться к рекорду Гретцки.

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