Карпин ответил на вопрос о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с переходом Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «весна-осень», передает Sport24.

«Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30-й тур. Что тогда делать? Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно все тщательно взвесить проанализировать. 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю», — сказал Карпин.

3 декабря «Ростов» на «ВЭБ Арене» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

Ранее Карпин заявил, что не жалеет о сказанном после матча с ЦСКА.