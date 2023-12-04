Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюбу назвали «охрененным чуваком»

Нападающий «Рубина» Фамейе заявил, что у Дзюбы можно многому научиться

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе в интервью Sport24 оценил футбольные и человеческие качества форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба — охрененный чувак. Во всех смыслах. Опытный, умный футболист, цепкий форвард, у которого можно многому научиться. Жаль, мы так недолго пробыли вместе.

Помню, отрабатывали мы удары. Ко мне подошел Артем: «В тебе много мощи, но зачем растрачивать ее всю? Пробей потише, низом. Спокойно, по газону». Дзюба ведь не колошматит по воротам, но попадает.

Можно было бы подумать, что Артем будет что-то из себя корчить — я Дзюба, все выиграл, пошли вы все. Это вообще не про него. Простой, приятный парень», — заявил Фамейе.

Дзюба несколько недель тренировался вместе с «Рубином» после ухода из петербургского «Зенита» в мае 2022 года.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 15 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

3 декабря «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1, а Дзюба стал автором голевой передачи.

Ранее «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий