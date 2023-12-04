Стала известна причина поражения «Спартака» от «Ахмата»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что красно-белые уступили на выезде «Ахмату» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за большего числа допущенных ошибок.

«Все решили мотивация и концентрация — они оказались выше у игроков «Ахмата». Те возможности забить, которые у них были, они смогли реализовать. У «Спартака» хотя и было преимущество по ударам по воротам, их качество было не на высоком уровне. В таких матчах всегда побеждает тот, кто допускает меньше ошибок в обороне. Концентрация при оборонительных действиях была выше у «Ахмата», это и помогло им добиться результата», — заявил Гладилин.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Инцидент с удалением произошел сразу после первого гола грозненского клуба, на 34-й минуте игры. После 17 туров лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «Локомотива» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что не предполагал победы «Локомотива» над «Зенитом».