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В «Локомотиве» ответили на вопрос о продолжении работы с Дзюбой

В «Локомотиве» считают, что Дзюба останется в клубе после завершения сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что нападающий Артем Дзюба останется в клубе после сезона-2023/24. Об этом он заявил РИА Новости.

«Уверен, что у нас с Артемом все будет нормально. Он демонстрирует то отношение к футболу, на котором можно учить нашу молодежь. Это большой мастер, о чем я неоднократно говорил. Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — сказал Нагорных.

Дзюба выступал в Турции за «Адану Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Затем форвард некоторое время находился без команды. Весной 2023 года он подписал контракт с «Локомотивом» по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 15 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1, а Дзюба стал автором голевой передачи.

Ранее Дзюба рассказал, когда прекратит бойкот СМИ.

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