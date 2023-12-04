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В РПЛ извинились перед болельщиками «Спартака» и «Балтики»

Глава РПЛ Алаев принес извинения болельщикам после игры «Спартака» и «Балтики»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с мячами на матче «Балтики» и «Спартака» в 16 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели. Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам», — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».

Во время матча этих команд в предыдущем туре РПЛ не предусмотрела использование яркого мяча, несмотря на сильный снегопад в Калининграде. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 2:0.

После 17 туров РПЛ лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» идет на седьмом месте, «Балтика» расположилась на предпоследнем.

Ранее Быстров заявил, что Абаскалю надо было «сильнее зафигачить» Берише.

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