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«Барселона» может досрочно разорвать контракт с Левандовски

Левандовски может досрочно покинуть «Барселону»

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Reuters

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб до истечения срока контракта. Об этом сообщает SPORT.ES.

Как сообщает издание, в контракте футболиста есть пункт, согласно которому испанский клуб может досрочно расторгнуть с ним контракт после сезона-2024/2025 при условии, что он проведет менее 55% матчей. Соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги польский форвард провел 13 из 15 возможных матчей, записав на свой счет семь забитых мячей (два с пенальти) и три результативных передачи. 3 декабря «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Жоау Феликса.

Левандовски также принял участие в четырех из пяти матчей Лиги чемпионов. Нападающий сумел отличиться лишь один раз. «Барселона» обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году. До этого польский нападающий на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии». С 2010 по 2014 год форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

Ранее экс-футболист заявил, что заслужил «Золотой мяч» 2010 года больше, чем Месси.

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