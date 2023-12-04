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Матч «Локомотива» с «Зенитом» назвали лучшим в сезоне

Экс-глава «Локомотива» Наумов заявил, что фанаты ждали победы над «Зенитом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов не стал называть неожиданной победу «железнодорожников» над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Все болельщики «Локомотива» ожидали этой победы. То, что Галактионов дисквалифицирован, это потеря, но не настолько фатальная. Да, ослаблен состав из-за отсутствия Баринова. Но вы посмотрите, как Миранчук сегодня вышел отлично, и Дзюба выглядел очень достойно! Мне кажется, «Локомотив» провел свой лучший матч в первой части сезона», — сказал Наумов.

«Железнодорожники» выиграли матч со счетом 3:1. Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее игрок «Локомотива» заявил о необходимости играть в непогоду.

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