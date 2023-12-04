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Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс»

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин продлил результативную серию в домашних играх

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию в стартовых домашних матчах команды до десяти поединков, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шакрс».

В первом периоде матча российский хоккеист оформил дубль. Таким образом, Панарин отличился в каждом из десяти домашних поединков, которые «Рейнджерс» провели в этом сезоне. Он набрал 16 (6+10) очков за эти игры. Это вторая по продолжительности серия. Лучшим результатом является серия Матса Цуккарелло в 11 матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего Панарин набрал 33 (14+19) очка в 23 матчах сезона, включая текущий поединок с «Сан-Хосе». Игра продолжается, на момент написания новости идет второй период. Счет равный — 3:3.

3 декабря Панарин принял участие в стычке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилл Предаторз» (4:3). В концовке второго периода во время потасовки на льду россиянин ударил по лицу игрока соперника Данте Фаббро. После пары взаимных ударов арбитры сразу разняли хоккеистов, предотвратив драку.

Ранее передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго».

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