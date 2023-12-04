Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию в стартовых домашних матчах команды до десяти поединков, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шакрс».

В первом периоде матча российский хоккеист оформил дубль. Таким образом, Панарин отличился в каждом из десяти домашних поединков, которые «Рейнджерс» провели в этом сезоне. Он набрал 16 (6+10) очков за эти игры. Это вторая по продолжительности серия. Лучшим результатом является серия Матса Цуккарелло в 11 матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего Панарин набрал 33 (14+19) очка в 23 матчах сезона, включая текущий поединок с «Сан-Хосе». Игра продолжается, на момент написания новости идет второй период. Счет равный — 3:3.

3 декабря Панарин принял участие в стычке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилл Предаторз» (4:3). В концовке второго периода во время потасовки на льду россиянин ударил по лицу игрока соперника Данте Фаббро. После пары взаимных ударов арбитры сразу разняли хоккеистов, предотвратив драку.

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