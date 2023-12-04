Назван главный провал теннисиста Медведева

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, в чем заключается главный провал российского теннисиста Даниила Медведева в завершившемся сезоне. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, сезон можно оценить на восемь. До десяти не хватило стабильности, прежде всего Медведеву. Он начало года провалил, хотя потом собрался и сыграл здорово. Ему не хватило в плане психологическом. Психология во многом зависит от обстановки, под прессом груза ответственности целый год находясь, очень сложно играть», — заявил Тарпищев.

Даниил Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

Ранее Медведев установил рекорд 2023 года.