Губерниев призвал Абаскаля держать нервы в узде

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю нужно лучше контролировать себя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна. Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы», — заявил Губерниев.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Абаскаль был удален на 34-й минуте игры из-за того, что толкнул игрока грозненской команды Бернарда Беришу.

Испанский специалист возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

Ранее Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата».