Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в НХЛ, Капризов отдал результативный пас

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:1 в пользу «дикарей». В составе победителей голами отметились Марко Росси, который оформил дубль, Матс Цуккарелло и Мэтт Болди. Единственную шайбу «Чикаго» забросил Тейлор Реддиш.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал себе в актив один балл по итогам этого матча. Он и Алекс Голигоски выступили в роли ассистентов для Цуккарелло, который забросил третью шайбу «Уайлд». Капризов в текущем сезоне НХЛ провел 22 матча, отметившись семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности хоккеистом из России после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Ранее Капризова обвинили в «хищном поступке».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий