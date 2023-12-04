Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота Уайлд» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:1 в пользу «дикарей». В составе победителей голами отметились Марко Росси, который оформил дубль, Матс Цуккарелло и Мэтт Болди. Единственную шайбу «Чикаго» забросил Тейлор Реддиш.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал себе в актив один балл по итогам этого матча. Он и Алекс Голигоски выступили в роли ассистентов для Цуккарелло, который забросил третью шайбу «Уайлд». Капризов в текущем сезоне НХЛ провел 22 матча, отметившись семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности хоккеистом из России после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Ранее Капризова обвинили в «хищном поступке».