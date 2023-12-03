«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», отыгравшись за две минуты

«Ливерпуль» одержал победу в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Фулхэма», проигрывая к 87-й минуте со счетом 2:3.

Бернд Лено записал на свой счет автогол уже на 20-й минуте встречи. Затем Гарри Уилсон восстановил равновесие. Еще до перерыва Алексис Мак Аллистер снова вывел «Ливерпуль» вперед. А в добавленное время Кенни Тете сделал счет 2:2.

На 80-й минуте Бобби де Кордова-Рид впервые в матче вывел «Фулхэм» вперед. На 87-й минуте Ватару Эндо с передачи Мохамеда Салаха восстановил равновесие, а через минуту Трент Александер-Арнольд установил окончательный счет.

После этого матча «Ливерпуль», набрав 31 очко, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. На два очка больше в активе «Арсенала». В 14-м туре подопечные Микеля Артеты обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (29 очков). Действующие чемпионы Англии в этом туре сыграют с «Тоттенхэмом».

Ранее главный тренер «Арсенала» Артета призвал любить украинского футболиста.