В «Зените» объяснили разницу между системами «весна-осень» и «осень-весна»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что ключевым фактором в игре стали стандартные положения. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все решили стандарты. Было психологически сложно отыгрываться плюс погодные условия внесли свои коррективы. Что касается карточки на Пиняеве, я момент не видел, не могу ничего сказать. В целом о работе арбитров: все судьи — люди, все могут ошибаться. Если судьи — саудиты, то почему нет. Если арбитр судит качественно, то никаких проблем нет. Я не вижу никакой разницы в переходе с одной системы на другую.

Если мы вернемся на весну-осень, то ничего не изменится. В годы чемпионатов Европы или мира все равно летом будут паузы. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, все равно придется играть в конце ноября, и в конце февраля, когда мы вернемся в еврокубки. Ничего страшного нет, если мы будем в ручном режиме подстраиваться под обстоятельства», — заявил Семак.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее стало известно, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву».