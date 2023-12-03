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Стало известно, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву»

Тренер «Зенита» Семак объяснил поражение «Локомотиву» неудачным стартом

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что на исход игры повлиял неудачный старт. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Конечно, мы расстроены результатом. Мы неудачно вошли в матч, пропустив гол со стандарта. Затем мы смогли сравнять счет, но во втором тайме снова пропустили со стандарта, после чего нам не удалось сравнять счет. Обидно, ничего с этим не сделаешь, матч уже окончен, будем готовиться к следующей игре.

Мы понимали, что цена ошибки в таком матче высока, на первое место выходят в таких матчах высокие передачи и стандарты. Ход матча складывался для нас неудачно, мы позволяли сопернику играть в контратаку, что «Локомотив» любит делать», — заявил Семак.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ.

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