РПЛ может перенести матчи чемпионата с декабря на 2024 год

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о переносе матчей чемпионата России с декабря 2023 года на 2024 год. Его слова передает «Матч ТВ».

«Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести на весеннюю часть чемпионата. Посмотрим, что будем делать», — сказал Алаев.

18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря. В 17-м туре пройдут еще четыре матча: «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» — с «Зенитом», «Ахмат» — со «Спартаком», а «Динамо» — с «Рубином».

3 декабря было принято решение о переносе времени матча «Локомотива» и «Зенита», а также рассматривался вопрос о переносе игры ЦСКА и «Ростова».

После 16 туров РПЛ лидирует «Зенит», набравший 33 очка. Петербуржцы вышли на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0 На одно очко меньше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Самарцы в 17-м туре РПЛ обыграли «Сочи» со счетом 2:0.

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