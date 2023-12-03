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Карпин выступил против матча с ЦСКА в снегопад

Тренер «Ростова» Карпин не видит смысла играть с ЦСКА в сильный снегопад

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РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не видит смысла проводить матч 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в сильный снегопад. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», — заявил тренер.

Встреча должна пройти на «ВЭБ Арене» в Москве и начаться в 14:00 по московскому времени.

Армейский клуб набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 20 очков и идет на десятом месте.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

Ранее тренер РПЛ раскритиковал систему проведения чемпионата России.

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