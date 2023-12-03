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Экс-футболист заявил, что заслужил «Золотой мяч» 2010 года больше, чем Месси

Экс-футболист Снейдер заявил, что Месси не заслуживал «Золотой мяч» в 2010 году

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Francois Mori/AP

Бывший футболист миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что аргентинец Лионель Месси незаслуженно стал обладателем «Золотого мяча» в 2010 году. Его слова приводит As.

«Было немного неcправедливо, что я не получил «Золотой мяч» 2010 года, а Меccи взял его. Но я не тот человек, который плачет из-за этого. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.

Еcли бы мне пришлоcь выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и очень cчаcтлив в cвязи c этим», – заявил экс-футболист.

Лионель Месси в 2010 году играл за «Барселону». В тот год Лео выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Снейдер в составе сборной Нидерландов дошел до финала чемпионата мира — 2010 в ЮАР. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Ранее Месси заявил, что его победы на чемпионате мира хотел Бог.

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