Боец ММА: все, что происходит в России, в США не интересно

Российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян рассказал в интервью «Матч ТВ» о встрече с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом.

«Перспективы подписания в UFC? Пока все очень сложно. Пока непонятно, что и как. Нет конкретной информации. Уайт узнал меня как одного из топовых легковесов мира? Нет‑нет, тут понимаешь, что все, что происходит в России, вообще не интересно никому. Им интересно, что происходит в Америке.

Дал себе определенное время, за которое надо попробовать подписаться в UFC. Если нет, то вернусь в Россию, там у меня есть предложение. Выбор небольшой, я шел за своей мечтой, я понимал, что делаю. А так, уровень бойцов тут не отличается от российских», — заявил спортсмен.

В профессиональной карьере ММА уроженец Еревана Вартанян провел 29 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. 16 июня он победил казахстанского бойца Артема Резникова техническим нокаутом на турнире ACA-159.

Вартанян является первым временным чемпионом в истории ACA. В 2014 году он стал обладателем Кубка мира по боевому самбо.

Вартанян ранее сообщил о приостановлении сотрудничества с промоушеном АСА, чтобы попытаться подписать контракт с UFC. Он самостоятельно отправился в США для проведения переговоров.

Ранее боец UFC Арман Царукян одолел американца Бенеила Дариуша.