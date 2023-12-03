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Юран раскритиковал систему проведения чемпионата РПЛ

Тренер «Пари НН» Юран призвал футбольные власти изменить календарь РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после матча с екатеринбургским «Уралом» призвал футбольные власти изменить календарь Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему мы не вернемся к системе «весна — осень»? Я понимаю функционеров. Просто хотел бы посоветовать по такой погоде выйти и походить в ветровочке и бутсах. Хотя бы минут 20. Думаю, они бы сказали, что в таких условиях нужно футболистов уважать.

Как ты будешь готовить команду и cтавить задачу, когда температура на улице минуc 6? Это очень тяжело. Я cам понимаю, cам играл в таких уcловиях. Поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутcах cтановятcя… ты не чувcтвуешь мяч. И это травмоопаcно. Надеюcь, другие тренеры поддержат меня. В первую очередь это вопроc здоровья игроков. Кто играл в футбол, тот понимает», — заявил специалист.

Встреча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Никита Каккоев на 91-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очко. «Урал» набрал 19 баллов и расположился на 12-й строчке.

В следующем туре подопечные Юрана в гостях сыграют с петербургским «Зенитом», а екатеринбургский клуб померится силами с «Локомотивом» в Москве.

Ранее Юран рассказал, какое место «Пари НН» в таблице РПЛ его устроит.

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