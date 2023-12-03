Назван лучший российский игрок в истории НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Legalbet.

«Ковальчук — лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок. Он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение», — сказал Плющев.

Ковальчук в настоящий момент приостановил профессиональную хоккейную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее Ковальчук назвал крайний срок, когда определится, будет ли продолжать карьеру.