«Лада» обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла на выезде новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 (Б).

В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Кугрышев и Мислав Росандич. Также Кугрышев реализовал решающий буллит. За «Сибирь» шайбы забросили Владимир Бутузов и Тимур Ахияров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Лада» занимает третье место, набрав 48 очков. «Сибирь» располагается на восьмой строчке, имея в активе 41 балл. На первом месте идет магнитогорский «Металлург», который набрал 54 очка. Второе место занимает омский «Авангард», отставая от «Металлурга» на три очка.

В следующем матче «Лада» сыграет на своей площадке с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 5 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 18.00 по московскому времени.

«Сибирь» в Новосибирске примет минское «Динамо». Команды выйдут на лед 5 декабря. Стартовое вбрасывание арбитр встречи проведет в 15.30 по московскому времени.

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