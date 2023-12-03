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Олимпийская чемпионка рассказала, есть ли проблема насилия над детьми в спортшколах

Олимпийская чемпионка Шишкина: в РФ есть проблема насилия в спортшколах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, у которой есть собственная школа синхронного плавания, рассказала, что в России существует проблема психологического и физического насилия над детьми в спортивных школах, передает «Спорт-Экспресс».

Шишкина отметила, что строго следит за тем, чтобы подобных случаев в ее школе не было, несмотря на то, что некоторые родители просят быть пожестче с детьми, но спортсменка советовала таким родителям искать другую школу.

«Могу сказать, что проблема насилия в детском спорте присутствует в нашей стране. Начинающие тренеры сидят в нашем случае в бассейне по 10-12 часов, при этом получая 23 тысячи рублей. Они могут накричать на ребенка из-за того, что произошел нервный срыв», — сказала Шишкина.

Шишкина выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2012, 2016 и 2021 годах.

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