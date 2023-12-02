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В России не рассчитывают на конструктивные взаимоотношения с МОК

Глава ОКР Поздняков: МОК несправедливо ввел санкции против российского спорта

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что взаимоотношения, которые строились с Международным олимпийским комитетом (МОК) десятилетиями, были разрушены. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится. Международный олимпийский комитет, с нашей точки зрения, необоснованно, нечестно и несправедливо ввел санкции против наших спортсменов и российского спорта. Недавно были введены санкции против Олимпийского комитета России», — заявил Поздняков.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее стало известно, когда МОК решит судьбу России.

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