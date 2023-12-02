Стали известны результаты жеребьевки чемпионата Европы — 2024

Жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы — 2024 состоялась в Гамбурге.

В турнире примут участие 24 сборные, известен 21 участник. Результаты жеребьевки таковы:

группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

группа D: победитель стыковых матчей — путь A, Нидерланды, Австрия, Франция.

группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель стыковых матчей — путь B

группа F: Турция, победитель стыковых матчей — путь C, Португалия, Чехия.

Турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Ранее стало известно, сколько заработает победитель Евро-2024.