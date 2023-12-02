Арбитр РПЛ подозревается в подкупе

Главного арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижний Новгород» и «Уралом» Евгения Турбина подозревают в получении денежных средств за влияние на исход игры. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, подозрения вызваны тем, что накануне встречи один из близких арбитра получил 5 млн рублей. К тому же в одной из букмекерских контор отметили странные ставки на «Урал».

Зимой 2021 года Турбина отстраняли от работы после нескольких скандалов, связанных с его работой на матчах Первой лиги и РПЛ. В 2022 году Турбина вернули к судейству игр.

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря. Начало в 19.30 по московскому времени.

После 16 туров «Пари НН» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 19 баллами занимает 12 строчку.

Также 2 декабря состоятся еще два матча 17-го тура: воронежский «Факел» сыграет с калининградской «Балтикой», а »Сочи — с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Романцев заявил, что игроки «Пари НН» трясутся в матчах с грандами РПЛ.