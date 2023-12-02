Тарпищев: «Вашингтон» создает моменты через кровь, дело не в Овечкине

Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев объяснил, почему хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал меньше забивать. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Просто «Вашингтон» стал другой командой. Теперь шансов забить значительно меньше у Овечкина, чем раньше. Нападение должно быть эмоционально сильным, чтобы много создавалось моментов. А у «Вашингтона» каждый момент выкорчевывается через кровь. И забить становится сложнее.

Команда потеряла лицо в атаке, дело не в Овечкине. Это вопрос командной игры в атаке, нет обилия моментов. Осталось 67 шайб, за три года Овечкин точно их забросит», — заявил Тарпищев.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 20 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкина назвали огромной угрозой в атаке.