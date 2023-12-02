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Роднина рассказала, что надо сделать для прогресса фигурного катания в России

Экс-фигуристка Роднина: для прогресса нужны международные соревнования

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для прогресса фигурного катания в России нужны международные соревнования, передает Sport24.

«Фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить? Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные турниры», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее Максим Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти.

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