В РФС оценили вероятность матча с Бразилией в марте 2024 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии в марте 2024 года маловероятен, передает »Спорт-Экспресс».

«Пока матч Россия — Бразилия не на повестке. В ближайшую мартовскую паузу он маловероятен. Мы ведем переговоры в том числе с латиноамериканскими странами. Хотели бы играть с максимально сильными сборными», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Сборная России пропустила отбор на Евро-2024, который пройдет летом на полях Германии. Действующим победителем чемпионата Европы является Италия.

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, нужно ли российскому футболу уходить в Азию.