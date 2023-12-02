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В РФС оценили вероятность матча с Бразилией в марте 2024 года

Генсек РФС Митрофанов: матч с Бразилией в марте 2024 года маловероятен

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Darko Bandic/AP

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии в марте 2024 года маловероятен, передает »Спорт-Экспресс».

«Пока матч Россия — Бразилия не на повестке. В ближайшую мартовскую паузу он маловероятен. Мы ведем переговоры в том числе с латиноамериканскими странами. Хотели бы играть с максимально сильными сборными», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Сборная России пропустила отбор на Евро-2024, который пройдет летом на полях Германии. Действующим победителем чемпионата Европы является Италия.

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, нужно ли российскому футболу уходить в Азию.

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Футбол. Чемпионат России
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