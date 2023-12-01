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Российский экс-игрок «Спартака» возглавил зарубежный клуб

Экс-игрок «Спартака» Парфенов возглавил казахстанский «Актобе»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский «Актобе». Об этом сообщает клуб в своих социальных сетях.

«Футбольный клуб «Актобе» официально сообщает о назначении на должность главного тренера Дмитрия Парфенова.

Приветствуем Дмитрия Владимировича и желаем ему больших успехов во главе «Актобе»!» — говорится в сообщении.

«Актобе» выступает в высшей лиге Казахстана. Прошлый сезон команда завершила на третьем месте.

Парфенов, перед тем как возглавить «Актобе», был тренером в «Родине», которая выступает в Первой лиге. 10 октября 2023 года был уволен по обоюдному согласию сторон. На тот момент команда занимала 12-е место. На смену Парфенову пришел испанский специалист Франк Артига. «Родина» под его руководством поднялась на седьмое место. Также в роли тренера Парфенов работал в тульском «Арсенале», «Урале», «Тосно» и ивановском «Текстильщике».

В качестве футболиста Парфенов известен по выступлениям за одесский «Черноморец» и московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хомуха покинул пост главного тренера ярославского «Шинника».

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