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Экс-тренер сборной объяснил, почему «Ахмат» не проиграет «Спартаку»

Тренер Игнатьев считает, что «Ахмат» не проиграет «Спартаку» в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил состояние грозненского «Ахмата» перед домашним матчем со «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что выездная ничья с «Оренбургом» в 16-м туре после пяти поражений подряд обнадеживает и «Ахмат» не должен после этого проиграть красно-белых.

«Последний матч «Ахмата» воодушевляет тех, кто за них болеет, тех, кто знаком с этой командой. Они провели матч на хорошем уровне, и было понятно, что здесь тренерский состав и команда серьезно поговорили и решили изменить отношение игроков к своим профессиональным обязанностям.

Думаю, «Ахмат» не проиграет дома. У них есть ресурсы для того, чтобы менять ситуацию в лучшую сторону», — считает Игнатьев.

После 16 туров «Ахмат» идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Спартак» с 27 баллами расположился на четвертой строчке. Матч между этими командами состоится в Грозном в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Евгений Кукуляк.

Ранее Игнатьев предсказал ничью в матче «Локомотив» — «Зенит».

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