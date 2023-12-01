Стало известно, уйдет ли россиянин Миранчук из «Аталанты»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико отреагировал на слухи о том, что российский футболист Алексей Миранчук уйдет из клуба в аренду, передает Sport24.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — заявил Д'Амико.

30 ноября «Аталанта» принимала португальский «Спортинг» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и завершилась вничью — 1:1. Миранчук появился на поле на 69-й минуте, заменив Тена Компейнерса, и не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

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