Экс-тренер «Спартака» Романцев рассказал, нужно ли российскому футболу уходить в Азию

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался против перехода российского футбола в Азию, передает «Спорт-Экспресс».

«Надо стремиться играть там, но не унижаясь. Придут в себя люди, выдумавшие санкции, и здравый смысл восторжествует. Уходить из Европы не надо», — сказал Романцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Сборная России пропустила отбор на Евро-2024, который пройдет летом на полях Германии. Действующим победителем чемпионата Европы является Италия.

Ранее «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Кубка России.