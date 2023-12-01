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В Европейском гимнастическом союзе проголосовали по вопросу возвращения россиян

Российские гимнасты не вернутся на международные турниры

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Shutterstock

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения атлетов из России и Белоруссии на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом пресс-служба European Gymnastics сообщила в социальных сетях.

Голосование прошло в болгарской Софии.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года заявила о допуске россиян с начала 2024 года, но European Gymnastics не последовал решению FIG.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее олимпийский чемпион усомнился в проведении Игр-2024 в Париже.

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