Пловчиха Ефимова о том, что игрока «Спартака» Соболева называют дельфином: готова дать ему урок

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что готова дать футболисту «Спартака» Александру Соболеву, которого называют «дельфином» за частые симуляции, пару уроков, передает ТАСС.

«Готова дать ему пару уроков? Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно», — сказала Ефимова.

Александр Соболев провел в текущем сезоне 13 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В последнее время появилась информация о том, что у Гильермо Абаскаля претензии к нападающему из-за его отношения к работе, а также опозданий на завтраки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

Ранее бывший футболист дал совет Соболеву.