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Россиянин снова заступился за одноклубника и избил соперника в НХЛ

Хоккеист «Детройта» Костин избил американского игрока «Чикаго» Мерфи в матче НХЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Детройт Ред Уингз» встречался с «Чикаго Блэкхоукс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

Во втором периоде российский форвард «Детройта» Клим Костин подрался с игроком «Чикаго» Коннором Мерфи. Американец применил силовой прием против нападающего «Ред Уингз» Эндрю Коппа, после чего Костин моментально заступился за партнера по команде.

Россиянин сначала ответил Мерфи силовым приемом, а затем, согласившись на драку, быстро повалил американца на лед. Арбитры попытались разнять хоккеистов, однако Костин около минуты не отпускал соперника и продолжил наносить удары по его корпусу.

Костин в итоге получил две минуты штрафа за грубость и еще десять минут удаления за неспортивное поведение. Мерфи также был наказан малым штрафом за грубость.

Стоит отметить, что в ночь на 30 ноября Клим Костин подрался с канадским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлли в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин также заступился за партнера по команде и избил соперника.

Голами в матче с «Чикаго» отметились Джей Ти Комфер (дубль), Робби Фаббри (дубль), Бен Шьяро. У гостей единственную шайбу забросил Лукас Райхель.

Ранее российский хоккеист сменил один канадский клуб НХЛ на другой.

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