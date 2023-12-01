В соцсетях Лиги конференций перепутали эмблемы российского и украинского клубов

В официальном аккаунте Лиги конференций в социальной сети X допустили ошибку в эмблеме украинского клуба «Заря» при публикации результатов матчей пятого тура группового этапа. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ua.tribuna.com.

Вместе эмблемы «Зари» был опубликован логотип московского ЦСКА. Спустя некоторое время ошибочный пост удалили и опубликовали исправленный вариант.

30 ноября «Заря» с разгромным счетом 1:4 проиграла бельгийскому «Генту» в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. В составе победителей голами отметились Малик Фофана, Арсений Батагов (автогол), Гифт Орбан и Омри Гандельман. У гостей забитый мяч на счету Дениса Нагнойного.

После пяти туров украинский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном туре «Заря» сыграет с исландским «Брейдабликом».

Ранее команда Кокорина потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы.