Выступающий за рубежом российский футболист задумался о возвращении на родину

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук задумывается о возвращении на родину. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

30 ноября «Аталанта» принимала португальский «Спортинг» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и завершилась вничью — 1:1. Миранчук появился на поле на 69-й минуте, заменив Тена Компейнерса, и не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Хавбек провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее российский футболист отдал голевой пас в матче Лиги Европы.