В российском футболе произошла новая отставка

Пресс-служба ярославского «Шинника» в своем официальном Telegram-канале сообщила об увольнении Дмитрия Хомухи с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Шинник» и Дмитрий Иванович Хомуха достигли взаимной договоренности о прекращении срока действия трудового соглашения. Мы благодарим Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление.



Хомута возглавлял «Шинник» с июня 2023 года. После первой части сезона ярославская команда идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 20 матчей.

Перед зимним перерывом лидирующую позицию заняло махачкалинское «Динамо», набравшее после 20 игр 37 очков. На втором месте располагаются подмосковные «Химки» с активом 36 баллов. В зоне стыковых матчей на данную минуту находятся тольяттинский «Акрон» и «Тюмень», у которых по 35 баллов.

Ранее бывший футболист сборной не согласился с Валерием Карпиным и Василием Березуцким.