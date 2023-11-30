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В российском футболе произошла новая отставка

Дмитрий Хомуха покинул пост главного тренера ярославского «Шинника»

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ФК «Шинник»

Пресс-служба ярославского «Шинника» в своем официальном Telegram-канале сообщила об увольнении Дмитрия Хомухи с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Шинник» и Дмитрий Иванович Хомуха достигли взаимной договоренности о прекращении срока действия трудового соглашения. Мы благодарим Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление.

Хомута возглавлял «Шинник» с июня 2023 года. После первой части сезона ярославская команда идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 20 матчей.

Перед зимним перерывом лидирующую позицию заняло махачкалинское «Динамо», набравшее после 20 игр 37 очков. На втором месте располагаются подмосковные «Химки» с активом 36 баллов. В зоне стыковых матчей на данную минуту находятся тольяттинский «Акрон» и «Тюмень», у которых по 35 баллов.

Ранее бывший футболист сборной не согласился с Валерием Карпиным и Василием Березуцким.

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