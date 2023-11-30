«Зенит» готов расстаться со звездой из Бразилии

Руководство петербургского «Зенита» рассматривает вариант с продажей бразильского защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, приоритетным вариантом для сине-бело-голубых является прямая продажа футболиста, однако в случае отсутствия приемлемых предложений в «Зените» готовы обсудить возможность аренды.

Активный интерес к Ренану проявляют бразильские команды, сам футболист изъявил желание продолжить профессиональную карьеру на европейском континенте. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 20-летний южноамериканец провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

29 ноября «Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист московской команды Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» больше не сыграет в 2023 году.