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Футболист «Реала» заявил, что ему запретили говорить о Месси

Форвард «Реала» Родриго заявил, что клуб не разрешает ему говорить о Месси

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Sergio Moraes/Reuters

Бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго после матча Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2) попытался ответить на вопрос журналистов о недавнем конфликте с аргентинцем Лионелем Месси в квалификации чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Madrid Xtra.

«Месси? Я не могу говорить о нем. Почему? «Мадрид» не разрешает мне этого делать», — заявил бразилец. На словах о запрете со стороны «Реала» Родриго засмеялся, и его тут же отвели от журналистов сотрудники мадридского клуба.

Матч между Бразилией и Аргентиной (0:1) состоялся 22 ноября. Фанаты устроили массовую драку, после чего аргентинские футболисты покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал соперников трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: «Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком».

«В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», — сказал форвард.

Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась победой аргентинской национальной команды со счетом 1:0.

Ранее экс-футболист сборной Франции осудил поведение Месси.

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