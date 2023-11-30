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Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Детройт»

Панарин забил свою 12-ю шайбу в игре с «Детройтом»

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James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своем льду «Детройт Ред Уингз» и одержал победу со счетом 3:2.

Счет в матче открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин. Затем за минуту «Рейнджерс» пропустили дважды. Отличились Мориц Зайдер и Робби Фаббри. К'Андре Миллер в середине заключительного периода смог отыграть отставание, а Джимми Веси за пять минут до конца основного времени принес своей команде победу.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту и 19 секунд. Россиянин отмечается результативными действиями третий матч подряд.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче НХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол + пас Никита Кучеров. У него 15 заброшенных шайб и 22 результативных передачи. Вторым идет американец Ти Джей Миллер из «Ванкувера»(13+22). Тройку лидеров замыкает его одноклубник Хьюз Квинтон (8+25).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист клуба НХЛ является главным претендентом на «Харт Трофи».

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