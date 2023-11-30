Игрок «Динамо» Тюкавин ответил на слова Лички, назвавшего его дураком

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о словах главного тренера команды Марцела Лички в свой адрес после того, как он узаконил свои отношения с девушкой. Его слова передает официальный сайт бело-голубых.

«Видел эту пресс-конференцию, тоже тогда посмеялся, когда он в шутку назвал меня дураком. Но какая разница, кто когда женится? Потом с Марцелом эту тему не поднимали.

Моя жена Алена меня откормила, так что я стал больше весить. Если серьезно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — сказал Тюкавин.

В это межсезонье Тюкавин сыграл свадьбу со своей избранницей Аленой. Пара знакома с 2016 года. Отец Алены Шабуровой шесть раз выигрывал чемпионаты мира по хоккею с мячом. Стоит отметить, что папа Тюкавина является восьмикратным чемпионом мира в этом виде спорта.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

После 16 туров РПЛ «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

Ранее сообщалось, что Тюкавин вновь номинирован на премию «Первая пятерка».